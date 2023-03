Incendio a Gavirate | in fiamme la torre dell’azienda che produce asfalto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MartiPedroni : Intanto a #Gavirate la sicurezza dei lavoratori e la qualità della vita (e dell'aria) aumentano notevolmente grazie… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Incendio a Gavirate, brucia una torre per la produzione di asfalto - ilnazionaleit : FOTO. Incendio alla ditta Civelli di Gavirate - arpalombardia : #Incendio in corso a #Gavirate (VA), presso la ditta #Civelli. Dalle fiamme, che coinvolgono una torre per la prod… - varesenews : Incendio a Gavirate, brucia una torre per la produzione di asfalto -

Unè scoppiato poco dopo le 17 di oggi, mercoledì, nella zona di viale Ticino a. Diverse le segnalazioni giunte in redazione di un'alta colonna di fumo denso e scuro che si leva nel ......a Groppello di, dove attorno alle 21,30 un'auto ha preso fuoco alla rotonda all'altezza del Bar Del Ponte , in via Rovera. Ancora sconosciuti i motivi che hanno fatto scoppiare l'...Unsi è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a, in un'azienda di via Rovera. All'interno di uno stabilimento per la lavorazione dei metalli si è verificato unche ha ...

Incendio a Gavirate, brucia una torre per la produzione di asfalto varesenews.it

Gavirate (Varese), 8 marzo 2023 – Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio a Gavirate intorno alle 17 per spegnere un incendio scoppiato in un’azienda che produce asfalto. Sul posto hanno operato squ ...Un vasto incendio ha seriamente danneggiato un'azienda di produzione asfalto a Gavirate (Varese), con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L'allarme è scattato alle 17. (ANSA) ...