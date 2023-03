Incarnare il femminile richiede una forma di coraggio | spesso segreto Vale anche per Maria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Forse scrivo per le bambine deliberatamente avvelenate nelle scuole di Qom in Iran per fare in modo che non avessero più accesso all’istruzione. Forse per le donne che a tutt’oggi nelle sale parto del nostro paese subiscono traumi ostetrici a operadi altrettante esponenti del genere. Forse scrivo per le professioniste che, statistiche alla mano, sono state enormemente penalizzate dalla pandemia e dallo smart working e assai più dei loro colleghi maschi. Forse scrivo per unche rischia di evaporare la specificità del suo archetipo nella liquidità dei termini e delle identità neutre, alla quale preferirei il trionfo della diversità a tutti i livelli e una democrazia che non fosse legge di maggioranza, ma dialogo vero – dia-logos – con le minoranze di tutti i generi, etnie e credenze. Forse scrivo per mia ...