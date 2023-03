Inaugurazione del polo didattico al San Pio | Morgante | “Una risposta all’emergenza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giornata didel rinnovatodel San Pio. In prima fila per il taglio del nastro la dirigente, la dottoressa Mariache ha accolto con grande soddisfazione questa iniziativa, circondata da un gran numero di giovani pronti a cominciare il percorso nelle discipline previste ed essere un nuovo punto di partenza per il nosocomio beneventano. “Puntiamo – così ha iniziato la dirigente – a far in modo che questi ragazzi possano innamorarsi della nostra struttura e decidere di rimanere. Ilrappresenta un’opportunità per i giovani, un modo per entrare a far parte di una famiglia che ha come obiettivo la salute del paziente. A loro faccio i miei più grandi auguri”. Un evento arrivato proprio nel giorno della ...