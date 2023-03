In versione extra long e abbinata a un look classico e chic sorprende e conquista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il soprabito perfetto da indossare a cavallo tra l’inverno e la primavera? Potrebbe essere proprio la giacca di denim imbottita. La sua duplice natura la rende infatti ideale per la mezza stagione di inizio anno. La calda imbottitura di lana, infatti, protegge dal freddo, mentre Il tessuto esterno in tela di Genova proietta già verso la bella stagione, anche se in modo cauto. Così il look appare più leggero senza perdere però niente in protezione e comfort. La fashion editor Caroline Issa riporta in auge la giacca di denim imbottita ma in versione lunga. Calda, comoda e cool La doppia anima della giacca di denim imbottita diventa ancora più smart nella versione sfoggiata dalla fashion editor Caroline Issa all’ultima Milano Fashion Week. Vale a dire lunga fin sotto al ginocchio, proprio come se fosse un vero cappotto. Esiste qualcosa ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il soprabito perfetto da indossare a cavallo tra l’inverno e la primavera? Potrebbe essere proprio la giacca di denim imbottita. La sua duplice natura la rende infatti ideale per la mezza stagione di inizio anno. La calda imbottitura di lana, infatti, protegge dal freddo, mentre Il tessuto esterno in tela di Genova proietta già verso la bella stagione, anche se in modo cauto. Così ilappare più leggero senza perdere però niente in protezione e comfort. La fashion editor Caroline Issa riporta in auge la giacca di denim imbottita ma inlunga. Calda, comoda e cool La doppia anima della giacca di denim imbottita diventa ancora più smart nellasfoggiata dalla fashion editor Caroline Issa all’ultima Milano Fashion Week. Vale a dire lunga fin sotto al ginocchio, proprio come se fosse un vero cappotto. Esiste qualcosa ...

