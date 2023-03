In Russia crollano le entrate | aumentano le spese e si gonfia il deficit

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il ministero delle Finanze russo ha pubblicato i dati di febbraio del Bilancio federale. Dopo il profondo disavanzo di gennaio gli economisti che osservano lasi aspettavano una certa normalizzazione, ma è successo il contrario. Nel primi due mesi del 2023 lecomplessive di Mosca sono diminuite del 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre lesono aumentate del 52 per cento: da 3.790 a 5.744 miliardi di rubli. In soli due mesi la Federazione russa ha già raggiunto circa il 90 per cento delannuale fissato nella legge di bilancio a 2.925 miliardi di rubli. Secondo Janis Kluge, economista del German Institute for International and Security Affairs, se il dato di gennaio non andava considerato come rappresentativo, in quanto operavano alcuni cambiamenti nelle ...