In Lombardia oltre mille siti da bonificare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono sei i siti di interesse nazionale ai fini di bonifica (Sin) in Lombardia dove si registrano decessi e ospedalizzazioni in eccesso. Anche se in leggera flessione rispetto al passato, le morti da inquinamento, principalmente dovute a tumori maligni in maschi adulti, sono la spia che non tutto quello che andava fatto per bonificare le aree è stato ancora fatto ma soprattutto che in alcuni casi si è intervenuti in ritardo o si procede a rilento. Bomba ambientale in Lombardia. Dalla Caffaro di Brescia al polo chimico di Mantova. Tumori e mortalità in aumento nelle aree inquinate I lombardi continuano, infatti, a sedere su una gigantesca bomba ambientale, dato che, a parte i siti monitorati a livello nazionale del ministero dell’Ambiente, quelli contaminati di competenza esclusivamente regionale, dove ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sono sei idi interesse nazionale ai fini di bonifica (Sin) indove si registrano decessi e ospedalizzazioni in eccesso. Anche se in leggera flessione rispetto al passato, le morti da inquinamento, principalmente dovute a tumori maligni in maschi adulti, sono la spia che non tutto quello che andava fatto perle aree è stato ancora fatto ma soprattutto che in alcuni casi si è intervenuti in ritardo o si procede a rilento. Bomba ambientale in. Dalla Caffaro di Brescia al polo chimico di Mantova. Tumori e mortalità in aumento nelle aree inquinate I lombardi continuano, infatti, a sedere su una gigantesca bomba ambientale, dato che, a parte imonitorati a livello nazionale del ministero dell’Ambiente, quelli contaminati di competenza esclusivamente regionale, dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FENEALUIL_ : RT @FenealuilMilano: - Hurricane19872 : RT @EdS31168499: @Ilconservator E' vecchia , in Lombardia sono oltre 1 milione + i clandestini. - AmoBergamo : #Bergamo Ogni anno oltre 55 mila infortuni sul lavoro in Lombardia riguardano donne - EdS31168499 : @Ilconservator E' vecchia , in Lombardia sono oltre 1 milione + i clandestini. - AnsaLombardia : Oltre 20 a dormire in un bilocale, due denunciati. L'appartamento è di 50 metri quadrati | #ANSA -