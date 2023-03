Vai agli ultimi Twett sull'argomento... daniele_tissone : RT @beretta_g: I 125 #omicidi di donne riportati ad agosto dal #Viminale indicano qual è la vera emergenza oggi in Italia: i #femminicidi.… - GraziaLombardi3 : RT @beretta_g: I 125 #omicidi di donne riportati ad agosto dal #Viminale indicano qual è la vera emergenza oggi in Italia: i #femminicidi.… - BCarazzolo : RT @beretta_g: I 125 #omicidi di donne riportati ad agosto dal #Viminale indicano qual è la vera emergenza oggi in Italia: i #femminicidi.… - FarahCubas : RT @beretta_g: I 125 #omicidi di donne riportati ad agosto dal #Viminale indicano qual è la vera emergenza oggi in Italia: i #femminicidi.… - CristianCar79 : RT @beretta_g: I 125 #omicidi di donne riportati ad agosto dal #Viminale indicano qual è la vera emergenza oggi in Italia: i #femminicidi.… -

In occasione dell'8 marzo, la Direzione centrale della Polizia Criminale ha diffuso un report sui femminicidi avvenuti innel 2022: sono statele donne uccise nell'anno appena trascorso, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un ...Nel dettaglio, il 4,87% è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni dell'istituto guidato da Andrea Orcel, mentre lo 0,003% è relativo a una partecipazione potenziale e lo 0,% fa riferimento ...Sonole donne uccise nel 2022 , il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio. Sono le cifre della ...

In Italia 125 femminicidi nel 2022, i casi in aumento negli ultimi 4 anni Globalist.it

Sono in aumento in Italia i femminicidi. Nel 2022 sono stati 103, 61 dei quali avvenuti per mano del partner o ex partner, 34 da un genitore o da un figlio. Queste le cifre ricordate in un'analisi con ...