In Habilita Zingonia inaugurata la mostra d’arte “Statements”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nella prestigiosa cornice di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 l’arte incontra la sanità in. Nella sede di via Bologna 1 il 7 marzo è stata”, unacomposta da 15 dichiarazioni in forma visiva e testuale di altrettanti artisti, relative al luogo simbolo della lotta alla pandemia. Le opere, donate alla città dagli autori, erano già state esposte a Palazzo della Ragione nel novembre del 2021. Ora resteranno infino alla fine del 2023. “La collocazione di queste installazioni è perfetta – spiega il dottor Roberto Rusconi, presidente di– Completano la nostra struttura e, nonostante siano state appena posizionate, faccio già fatica a immaginare questo spazio senza di loro. È ...

Una volta giunti i soccorsi, i pazienti sono stati trasportati all'ospedale di Romano, per poi essere trasferiti all'Istitutodiintorno alle ore 20,15, dove sono stati sottoposti ...Sono stati trasportati d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII, per poi essere trasferiti all'Istituto diper un trattamento di ossigeno terapia in regime ...Una volta giunti i soccorsi, i pazienti sono stati trasportati all'ospedale di Romano, per poi essere trasferiti all'Istitutodiintorno alle ore 20,15, dove sono stati sottoposti ...