In Georgia proteste, scontri e arresti: “No alla Russia vogliamo l’Europa” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo le proteste del 7 marzo, a Tibilisi, capitale della Georgia, ex repubblica sovietica, migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi per le strade. Nel giorno della festa della donna si continua a contestare duramente la legge sugli “agenti stranieri“: una normativa che restringe a liberta di stampa e le liberta democratiche nel paese caucasico. Le proteste si stanno caratterizzando per essere filo europee e anti russe. Si vedono anche bandiere ucraine e degli Stati Uniti. È già iconica, e ha fatto il giro dei social, l’immagine di una donna che sventola una bandiera dell’Unione europea resistendo agli idranti che la polizia le spara addosso. La donna filo europeista simbolo della protesta contro la legge sugli “agenti stranieri” in Georgia. Foto Twitter @KShoshiashviliarresti e feriti in ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo ledel 7 marzo, a Tibilisi, capitale della, ex repubblica sovietica, migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi per le strade. Nel giorno della festa della donna si continua a contestare duramente la legge sugli “agenti stranieri“: una normativa che restringe a liberta di stampa e le liberta democratiche nel paese caucasico. Lesi stanno caratterizzando per essere filo europee e anti russe. Si vedono anche bandiere ucraine e degli Stati Uniti. È già iconica, e ha fatto il giro dei social, l’immagine di una donna che sventola una bandiera dell’Unione europea resistendo agli idranti che la polizia le spara addosso. La donna filo europeista simbolo della protesta contro la legge sugli “agenti stranieri” in. Foto Twitter @KShoshiashvilie feriti in ...

