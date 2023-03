In fase di atterraggio | precipita col parapendio a Grone | ferito 57enne

(Di mercoledì 8 marzo 2023). Brutta disavventura per undi Telgate, che mercoledì pomeriggio (8 marzo) èto al suolo colmentre era indi, da un’altezza di circa 3 metri, forse a causa di una raffica di vento che lo ha colto di sorpresa. È successo intorno alle 14,30. L’uomo è stato soccorso dai passanti e poi dagli sanitari del 118, arrivati sul posto con l’elicottero da Bergamo. Ilè sempre stato cosciente e poi è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni in codice giallo.

