In cosa mi ero trasformato | scomparsa di Ylenia | l' atroce confessione di Al Bano

(Di mercoledì 8 marzo 2023) "È stato l'unico momento dove sono diventato un anticristo, un anti Dio. Mi sono sentito violentato da quella forza superiore che è Dio". Alsi confessa a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani e in onda questa sera 7 marzo su Rai2, e parla con molto dolore delladella figliaCarrisi. "Erano notti in cui per dormire prendevo il Lexotan. Erano quelle notti che non finivano mai neanche durante la giornata. Quel dolore che si fa sentire anche adesso. Ma io sono cristiano e mi sono detto 'Se lui l'ha perso e tutto continua, chi sei tu per ribellarti a questa realtà?'". Il cantante si racconta a viso aperto, a partire dai suoi esordi. A proposito dei suoi successi, quando Francesca Fagnani gli chiede se sente di aver avuto un riconoscimento maggiore in Italia o all'estero, il cantante confessa che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 07Mirtilla : RT @SoyMareluna: LUCA 'Dove sei a casa Arrivo..in macchina 3ore ed ero da lei a Milano...è così ti viene naturale L'unica cosa ke mi intere… - todorokiiaaah : appena tornata da una disco, sta sera mi ero messa una tutina di zara e per la prima volta un sacco di ragazzi ci p… - SoyMareluna : LUCA 'Dove sei a casa Arrivo..in macchina 3ore ed ero da lei a Milano...è così ti viene naturale L'unica cosa ke mi… - ilverotut : @figliodenomade e cosa più importante ero sobrio - defmoon_ : ripensando a quando ossessionata ero con la prima stagione di élite e madonna cosa darei per poterla rivedere per la prima volta -

... anche perché per me lasi era chiusa lì. Non la chiamerei estorsione. Mi aveva chiesto semplicemente 10 euro, ma non li avevo. Così ha avuto una reazione violenta. Io in quel momentosola. ...Ma nonmai neppure salita su un elicottero, li avevo visti solo da lontano, come fossero parte ... La selezione è durissima: 'Ci sono tanti step, per primaquello fisico: le vertigini, l'......dire in pubblico che non ti piace il sesso Per me è unanormalissima, non ci vedo niente di strano. È normale che, se mi viene posta una domanda, io risponda senza alcun filtro. Non mi...

Dejan Kulusevski: il duro cammino verso la Champions League UEFA.com

Intervista all'autore del romanzo La casa dell'uva fragola ambientato a Cabiaglio e Varese lungo 150 anni di storia ...Angel investor e advisor nel campo delle tecnologie digitali, ha sempre lavorato nel business tanto da diventare una figura di riferimento ...