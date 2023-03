Imprese: 2022 da record per industria italiana minibond, da 254 emittenti raccolti 1,65 mld (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar.(Adnkronos) - Il 2022 è stato un nuovo anno da record per l'industria dei minibond in Italia: mentre i fondi di private capital a livello mondiale ed europeo hanno visto un calo della raccolta, nel nostro Paese i collocamenti di titoli di debito per importi inferiori a 50 milioni di euro hanno prosperato, nonostante le tensioni geopolitiche e l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse. Sono infatti ben 190, sulle 254 emittenti del 2022 (in netta crescita rispetto alle 200 del 2021), le Imprese italiane non finanziarie che per la prima volta hanno raccolto capitale attraverso i minibond, facendo salire il totale a 1.016 società (di cui 663 PMI, il 65,3%) e 1.461 emissioni dal 2013 al dicembre 2022, per un valore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar.(Adnkronos) - Ilè stato un nuovo anno daper l'deiin Italia: mentre i fondi di private capital a livello mondiale ed europeo hanno visto un calo della raccolta, nel nostro Paese i collocamenti di titoli di debito per importi inferiori a 50 milioni di euro hanno prosperato, nonostante le tensioni geopolitiche e l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse. Sono infatti ben 190, sulle 254del(in netta crescita rispetto alle 200 del 2021), leitaliane non finanziarie che per la prima volta hanno raccolto capitale attraverso i, facendo salire il totale a 1.016 società (di cui 663 PMI, il 65,3%) e 1.461 emissioni dal 2013 al dicembre, per un valore ...

