Immigrazione, Meloni “Da prossimo Consiglio Ue servono passi avanti” (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto che il prossimo Consiglio europeo di fine mese faccia dei passi avanti, concreti sul tema migratorio, sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e della cooperazione con i paesi africani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.“Ho scritto una lettera alle massime istituzioni europee, sono soddisfatta della risposta arrivata dalla presidente della Commissione von der Leyen. Si conferma un cambio di approccio rispetto al problema migratorio, con la consapevolezza che va affrontato a livello europeo e che va affrontato combattendo i traffici e i trafficanti di vite umane per salvare la vita delle persone, così come la cooperazione con i paesi africani”, ha ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo chiesto che ileuropeo di fine mese faccia dei, concreti sul tema migratorio, sul tema della rotta del Mediterraneo centrale e della cooperazione con i paesi africani”. Lo ha detto il presidente del, Giorgia, al termine dell'incontro con il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.“Ho scritto una lettera alle massime istituzioni europee, sono soddisfatta della risposta arrivata dalla presidente della Commissione von der Leyen. Si conferma un cambio di approccio rispetto al problema migratorio, con la consapevolezza che va affrontato a livello europeo e che va affrontato combattendo i traffici e i trafficanti di vite umane per salvare la vita delle persone, così come la cooperazione con i paesi africani”, ha ...

