(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Credo di avere scoperto uno scandalo diin questo Paese”. Così la giornalista Hannah Dreier in un’intervista al programma televisivo Democracy Now. La Dreier aveva pochi giorni prima pubblicato un articolo investigativo nel New York Times in cui ha dettagliato lo sfruttamento di migranti al di sotto di 18 anni venuti in America

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexbarbera : “Oggi abbiamo tra i 300 e i 500mila posti di lavoro disponibili. E questo può dare vita a immigrazione legale, che… - MarioDallasta : @SMarco58 @3filetti No, no, molte teorie sbagliate, ad esempio su lavoro, scuola, ambiente e immigrazione stessa. - Angelinidavide3 : @francesco088661 Senza urlare , ripeto : il business dell’immigrazione clandestina va azzerato ! L’immigrazione de… - brunkkk : @Enzo51387079 Il lavoro di un politico spesso non è chiaro alla gente. Ad esempio diffondere le idee ed i progetti… - duro_lavoro : RT @Danilo06311504: @fratotolo2 mare nostrum è stato un vero disastro, da allora è scattata l'immigrazione incontrollata, la colpa naturalm… -

...Lega alla Camera Riccardo Molinari che interviene pesantemente sul testo unico sull'e ... il divieto di convertire in permesso di soggiorno il permesso dianche per i rifugiati con ...... 'il quinto Slam', il New York Times racconta ilai fianchi dell'amministrazione Biden, le ... ha arruolato i suoi team per le relazioni con il governo e l', che spesso lavorano con ......di mano non hanno portato i risultati sperati dal governo italiano sul fronte dell'. ... se adeguatamente ricompensati in soldi e armi, a fare ilsporco al posto nostro. I Gendarmi ...

Immigrazione: da lavoro minorile a realpolitik Avanti Online

È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Inps rispetto al click day del 27 marzo 2023 per l’arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi con il nuovo Dpcm ( ...Gli stagionali soprattutto in provincia di Latina sono fondamentali per la produzione. Il settore vale 7 miliardi ...