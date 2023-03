Il video di Kobe e le lacrime di Pau | la cerimonia di ritiro della maglia di Gasol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dannyboodmann : RT @parallelecinico: Ritirata ufficialmente dai Lakers la maglia di Pau Gasol, ora vicina a quella dell'amico fraterno Kobe. #NbaTipo htt… - Albe_1964 : RT @parallelecinico: Ritirata ufficialmente dai Lakers la maglia di Pau Gasol, ora vicina a quella dell'amico fraterno Kobe. #NbaTipo htt… - Galla_kla : RT @parallelecinico: Ritirata ufficialmente dai Lakers la maglia di Pau Gasol, ora vicina a quella dell'amico fraterno Kobe. #NbaTipo htt… - ma_frauz : RT @parallelecinico: Esattamente 13 anni fa Barnes, per provocare, fece un gesto che avrebbe fatto ritrarre qualsiasi essere umano del pian… - fanpage : La maglia numero 16 di Pau Gasol è stata ritirata dai Los Angeles Lakers. Una cerimonia dedicata al campione spagn… -

I Los Angeles Lakers hanno celebrato Pau Gasol in occasione della sfida con i Memphis Grizzlies, la prima franchigia Nba del catalano: la maglia numero ...Il momento più toccante è arrivato quando è stato proiettato il- discorso didi cinque anni prima, che ha fatto piangere Gasol.Ci sono anche le parole di, che sorride in un. Il pubblico applaude. Pau si emoziona, poi prende il microfono e, prima di tutto, ringrazia proprio la moglie dell'amico e compagno fraterno, ...

La profezia di Kobe Bryant che ha fatto piangere Pau Gasol Corriere dello Sport

Memphis Grizzlies lose a second consecutive game without Ja Morant, falling 112-103 to the LA Lakers, who continue their late surge for a play-off place.A choked-up Pau Gasol has his No. 16 Lakers jersey retired to the rafters next to Kobe Bryant's No. 24 during a ceremony Tuesday night.