Il vicerettore del Politecnico di Torino a Nova | “Il futuro dell’Ateneo è al servizio della società”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Attualmente èalle Politiche Interne, ma inpotrebbe diventare la nuova guida deldi. Con questo spirito Stefano Corgnati racconta ad ‘Agenzia’ la sua visione futuraa partire dall’interazione con la, per dare risposte alle richieste di lavoro, al cambiamento climatico e ad altri temi centrali che riguardano sia il settore pubblico che privato. Se dovesse fare un bilancio in questi anni da, quali sono i risultati raggiunti? Io ho vissuto l’esperienza per due mandati: con Gilli e con Saracco. Con il primo e in parte con il secondo ho avuto le deleghe alla ricerca, mentre nell’ultima parte di questo mandato mi sono spostato sulla politica interna. Ho visto l’Ateneo in due elementi ...