Il vacino e il mistero delle morti improvvise

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Negli ultimi tre anni c’è stato un aumento di decessi in molti Paesi, Italia compresa. Preoccupano soprattutto i casi di persone di ogni età che «si spengono» senza un motivo apparente. E sulle vere cause nessuno indaga, come racconta a Panorama un agente di Polizia sotto anonimato. «Stiamo cadendo come mosche. Una settimana fa se n’è andato un altro collega di Sarno. Aveva 52 anni. Anche lui, un malore improvviso. Ma non si può dire la verità, verrebbe giù tutto». L’agente di Polizia di Stato, nome in codice Alpha Sierra, si sfoga sulle, di cui nessuno parla. E che sta colpendo anche le forze dell’ordine. Il nostro contatto ci dà appuntamento in un luogo segreto. Quello che ci racconta, anticipato nel programma tv Fuori dal coro di Mario Giordano (Rete 4), gli può valere il posto. «Questi “imprevisti” non ci sono solo nella Polizia ma ...