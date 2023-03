Il tesoro da 6 milioni trovato in casa di un insospettabile pensionato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Un pensionato di 70 anni è stato denunciato a piede libero per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di un "tesoro" del valore stimato di circa 6 milioni di euro. Secondo gli investigatori, buona parte della merce... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) Undi 70 anni è stato denunciato a piede libero per ricettazione dopo essere statoin possesso di un "" del valore stimato di circa 6di euro. Secondo gli investigatori, buona parte della merce...

