Il sogno-annuncio di Meloni: una guida femminile per (almeno) una delle grandi partecipate (Di mercoledì 8 marzo 2023) "La sfida non è quante donne siedono in posti di potere, ma in quale ruolo. La sfida è quando avremo il primo amministratore delegato di una societa? partecipata statale donna". La rosa delle possibili candidate alla guida di una delle cinque grandi societa? pubbliche che dovranno presto sostituire i ruoli delle posizioni apicali (Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna) sta già trapelando. Così come l'intenzione della premier di segnare le grandi aziende di stato con un'impronta di genere: sul Foglio ne avevamo già scritto lo scorso 28 febbraio. Già allora, quando la principale notizia ad avere una connotazione di genere era l'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd, si faceva il nome di Lucia Morselli, attuale ad di Acciaierie d'Italia (ex Ilva). Morselli, la cui lunga carriera ha ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) "La sfida non è quante donne siedono in posti di potere, ma in quale ruolo. La sfida è quando avremo il primo amministratore delegato di una societa? partecipata statale donna". La rosapossibili candidate alladi unacinquesocieta? pubbliche che dovranno presto sostituire i ruoliposizioni apicali (Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna) sta già trapelando. Così come l'intenzione della premier di segnare leaziende di stato con un'impronta di genere: sul Foglio ne avevamo già scritto lo scorso 28 febbraio. Già allora, quando la principale notizia ad avere una connotazione di genere era l'elezione di Elly Schlein a segretaria del Pd, si faceva il nome di Lucia Morselli, attuale ad di Acciaierie d'Italia (ex Ilva). Morselli, la cui lunga carriera ha ...

