Il sindaco del paese-covo di Messina Denaro fu appoggiato dal deputato poi arrestato per mafia. L’intercettazione: “La massoneria è con lui” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Abbasso la mafia, diciamolo tutti”. Alzava le mani Giuseppe Castiglione, il sindaco di Campobello di Mazara, mentre incitava i suoi concittadini a scandire con lui quella sorta di coro. Erano i giorni successivi all’arresto di Matteo Messina Denaro e il piccolo comune in provincia di Trapani era finito, suo malgrado, al centro dei riflettori. Dopo alcuni giorni di silenzio, i cittadini si erano dati appuntamento in una chiesa sconsacrata. C’erano le telecamere della Rai e quelle della tv francese, quando Castiglione aveva preso la parola: “La mafia fa schifo, Campobello libera”. Parole molto diverse da quelle utilizzate da alcuni suoi supporter alle elezioni del 2014. Personaggi poi finiti a processo per mafia che spiegavano come a sostenere il sindaco di Campobello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Abbasso la, diciamolo tutti”. Alzava le mani Giuseppe Castiglione, ildi Campobello di Mazara, mentre incitava i suoi concittadini a scandire con lui quella sorta di coro. Erano i giorni successivi all’arresto di Matteoe il piccolo comune in provincia di Trapani era finito, suo malgrado, al centro dei riflettori. Dopo alcuni giorni di silenzio, i cittadini si erano dati appuntamento in una chiesa sconsacrata. C’erano le telecamere della Rai e quelle della tv francese, quando Castiglione aveva preso la parola: “Lafa schifo, Campobello libera”. Parole molto diverse da quelle utilizzate da alcuni suoi supporter alle elezioni del 2014. Personaggi poi finiti a processo perche spiegavano come a sostenere ildi Campobello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Donatella #Bianchi si dimette da consigliere regionale del #Lazio. Al suo posto subentra in quota #M5S Adriano… - enpaonlus : ENPA ricorda ai candidati che il Sindaco è responsabile della tutela di tutti i cittadini del suo Comune, anche di… - MarcoFattorini : «Ho visto tre-quattro bambini senza più vita arrivare con le onde. Li ho visti mentre li infilavano nelle sacche, n… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Il sindaco del paese-covo di Messina Denaro fu appoggiato dal deputato poi arrestato per mafia. L’intercettazione: “La… - fattoquotidiano : Il sindaco del paese-covo di Messina Denaro fu appoggiato dal deputato poi arrestato per mafia. L’intercettazione:… -