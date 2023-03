Il referendum sul peggio del peggio organizzato da Oreste Del Buono su Linus non si potrebbe più fare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Forse più del primo volume monco dell’“Antimeridiano” di Oreste Del Buono, uscito nel 2010 e mai seguito (che io sappia) dal secondo, progetto di ponte rimasto molo che si affaccia sull’ampio mare aperto; ancor più di quello, dicevo, mi è prezioso il possesso dell’annata 1975 di Linus. È l’anno in cui Del Buono organizzò una mastodontica consultazione, un referendum sul peggio del peggio, dove i lettori erano chiamati a indicare quale peggio spiccasse nel peggio complessivo della regola italiana. Sulla scheda elettorale – le quattro facciate centrali del giornale – si poteva liberamente indicare le peggiori multinazionali e il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Forse più del primo volume monco dell’“Antimeridiano” diDel, uscito nel 2010 e mai seguito (che io sappia) dal secondo, progetto di ponte rimasto molo che si affaccia sull’ampio mare aperto; ancor più di quello, dicevo, mi è prezioso il possesso dell’annata 1975 di. È l’anno in cui Delorganizzò una mastodontica consultazione, unsuldel, dove i lettori erano chiamati a indicare qualespiccasse nelcomplessivo della regola italiana. Sulla scheda elettorale – le quattro facciate centrali del giornale – si poteva liberamente indicare leri multinazionali e il ...

