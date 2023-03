Il racconto di Bianca Balti a Belve tra ironia e serietà (Di mercoledì 8 marzo 2023) La modella è stata a tratti molto schietta Bianca Balti senza remore si è raccontata a “Belve”, nella terza puntata serale del talk condotto da Francesca Fagnani. Un racconto intimo, diretto e sincero. Tra il passato con uso di droghe, lo stupro subito e il rapporto e l’attrazione nei confronti degli uomini. Parlando di amore, e a domanda su una relazione con una donna, ha detto: “Ho baciato una donna, ho toccato una donna, ma non riesco ad andare oltre. Però mi dispiace, perché le donne sono bellissime e mi eccitano anche, ma prego il mio Dio di liberarmi dall’attrazione per il sesso maschile perché la sento molto forte, fortissima. Farei volentieri a meno degli uomini se non fosse per quella cosa lì..”. Spazio però anche alla serietà, come al racconto dello stupro subito a soli 18 ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 marzo 2023) La modella è stata a tratti molto schiettasenza remore si è raccontata a “”, nella terza puntata serale del talk condotto da Francesca Fagnani. Unintimo, diretto e sincero. Tra il passato con uso di droghe, lo stupro subito e il rapporto e l’attrazione nei confronti degli uomini. Parlando di amore, e a domanda su una relazione con una donna, ha detto: “Ho baciato una donna, ho toccato una donna, ma non riesco ad andare oltre. Però mi dispiace, perché le donne sono bellissime e mi eccitano anche, ma prego il mio Dio di liberarmi dall’attrazione per il sesso maschile perché la sento molto forte, fortissima. Farei volentieri a meno degli uomini se non fosse per quella cosa lì..”. Spazio però anche alla, come aldello stupro subito a soli 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Colpisce l'ospitata di #BiancaBalti a #Belve - sara_lu : Pensate che donne fortunate quelle che oggi ricevono gli auguri da quelli che ieri su facebook hanno messo la risat… - RaiNews : La confessione a cuore aperto in un'atmosfera leggera e scherzosa della Balti, dove però c'è stato anche spazio per… - zazoomblog : Bianca Balti il racconto dello stupro a «Belve»: «A 18 anni sono stata violentata a un rave» - #Bianca #Balti… - justwhoiaminsid : RT @ColomboRobi: L'intervista a Bianca Balti, forse, è la migliore in assoluto, grazie @francescafagnan per aver gestito un racconto così f… -