Il PSG va a casa! Il Bayern Monaco lo batte e lo elimina

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il PSG, la squadra dove giocherà Skriniar dalla prossima stagione, è fuori dalla Champions League ancora una volta agli ottavi. Il, già vittorioso 0-1 all’andata, si impone 2-0 nella ripresa. FUORI! – La Champions League resta un sogno per il PSG. Va di nuovo a casa agli ottavi, stavolta per mano delche si impone 2-0 all’Allianz Arena. Primo tempo con le migliori occasioni per i parigini, con uno strepitoso intervento di Alphonso Davies su Lionel Messi che stava calciando. Al 38’ sbaglia Yann Sommer pressato da Achraf Hakimi, Vitinha calcia a porta vuota ma è decisivo Matthijs de Ligt salvando sulla linea. Il PSG non segna e si fa male da solo, al 61’ con un’improponibile costruzione dal basso: Marco Verratti si fa scippare palla al limite dell’area, Leon Goretzka serve Eric Maxim ...

Ilnon ha altra strada che vincere per non vedere, ancora una volta, spezzato il sogno di portare ala Champions League. Un sogno che sta diventando un'ossessione e che questa sera fa i ...In occasione del match Bayern Monaco -, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2022/2023, i tifosi della squadra dihanno esposto uno striscione che non è passato inosservato. ' Piantedosi uomo di mer** ' si legge,...Parliamo di Bayern Monaco -, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League. I padroni dipartono favoriti per il passaggio del turno, non solo perchè giocano ...

Champions: Tottenham-Milan e Bayern-PSG in campo Agenzia ANSA

Durante il match tra Bayern Monaco e PSG, il tecnico dei parigini Galtier ha sostituito l'infortunato Marquinhos con Mukiele ...Bayern Monaco-Psg, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della super sfida in programma in Baviera. Le ultime dritte.