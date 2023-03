Il problema tutto politico che ha portato Baldoni a dimettersi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Capire le dimissioni di Roberto Baldoni, il direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è una questione molto più semplice di quello che si possa pensare. Occorre semplicemente mettere in fila alcuni dati e alcune considerazioni. Nonostante dalle elezioni politiche, ormai, sia passato un po’ di tempo, la macchina dello spoil system sta compiendo alcuni passaggi decisivi proprio in questo frangente storico. Risulta evidente, quindi, che la ruota – una volta messasi in movimento – sia passata anche di fronte alla sede dell’ACN, dove si trova l’ufficio di una delle cariche pubbliche meglio retribuite, che si trova a gestire 2 miliardi e mezzo di fondi, che nei prossimi mesi si troverà a gestire centinaia di nuove assunzioni e che avrà presto il potere di sanzionare tutte le aziende che non saranno conformi alle indicazioni di protezione e sicurezza che sono ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Capire le dimissioni di Roberto, il direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è una questione molto più semplice di quello che si possa pensare. Occorre semplicemente mettere in fila alcuni dati e alcune considerazioni. Nonostante dalle elezioni politiche, ormai, sia passato un po’ di tempo, la macchina dello spoil system sta compiendo alcuni passaggi decisivi proprio in questo frangente storico. Risulta evidente, quindi, che la ruota – una volta messasi in movimento – sia passata anche di fronte alla sede dell’ACN, dove si trova l’ufficio di una delle cariche pubbliche meglio retribuite, che si trova a gestire 2 miliardi e mezzo di fondi, che nei prossimi mesi si troverà a gestire centinaia di nuove assunzioni e che avrà presto il potere di sanzionare tutte le aziende che non saranno conformi alle indicazioni di protezione e sicurezza che sono ...

