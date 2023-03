Il potente discorso di Gasol: ''La vita fugge veloce...'' (Di mercoledì 8 marzo 2023) La conferenza della leggenda spagnola Pau Gasol nel giorno in cui il suo numero 16 è stato ritirato dai ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) La conferenza della leggenda spagnola Paunel giorno in cui il suo numero 16 è stato ritirato dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... potente_adoro : RT @sunstateofmind_: Daniele: -“Sei andata a truccarti per farmi sto discorso?” Oriana: “Sono andata a truccarmi perché devo fare la linea… - potente_adoro : RT @dobledouble: 'Oriana non ha capito niente del discorso di Daniele' Certo, Oriana doveva arrivare al 3 Aprile (senza abbracci, senza ba… - potente_adoro : RT @uunformat: comunque mi dovete spiegare perché dite “quando dice una cessata lui lo attaccate quando la dice lei no” quando letteralment… - potente_adoro : RT @badchanneI: il discorso delle corna è un’estremizzazione per dire “almeno quello mi cagava, questo manco mi saluta la mattina”, chiaram… - Mammadiaga : #8marzo #giornatainternazinaleperidirittidelledonne L'ho 'incontrata' leggendo il libro 'Donne, razza e classe ' di… -