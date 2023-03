Il Piano rifiuti è pronto | economia circolare ad alta tecnologia La mappa degli impianti

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'assessora regionale Monni è la regista della nuova politica: 'La svolta non può attendere, è responsabilità collettiva'. Asse con Fossi: 'No a prove muscolari, ma sintesi virtuosa'

L'assessora regionale Monni è la regista della nuova politica: 'La svolta non può attendere, è responsabilità collettiva'. Asse con Fossi: 'No a prove muscolari, ma sintesi virtuosa'Dal canto suo, il neo governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato l'intenzione di opporsi all'ampliamento di Monterazzano e di voler rivedere ildei. Ma bisognerà vedere come ...... la razionalità necessitata della costruzione di un termovalorizzatore a Roma e il 'zero' ...5 miliardi di euro, appunto tra grant e soft loan (prestito) per realizzare il più grandedi ...

L’assessora regionale Monni è la regista della nuova politica: "La svolta non può attendere, è responsabilità collettiva". Asse con Fossi: "No a prove muscolari, ma sintesi virtuosa" ...PESARO- Passa nell’assemblea dei sindaci la proposta di ricorrere al Tar contro la bocciatura del piano d’ambito dei rifiuti ma a condizione che si cerchi fino all’ultimo ...