“Il pe*e mi piace troppo” Imbarazzo hot a Belve | Francesca Fagnani gelata dalle parole dell’ospite

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Terzo appuntamento con la nuova stagione di “”, il programma ideato e condotto dain onda martedì 7 marzo in prima serata su Rai2. Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis ospiti della puntata.Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cuisi confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi che torna anche questo martedì sul palco di, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Bianca Balti a Belve: “Vorrei non essere attratta dal pe*e, le donne mi eccitano ma non mi piace la vag***” - MarcuCastellani : @ProsperALFONSI Perchè l'ospidale di Bastia hè a caternu è chi a pruposta scambiava di u prugettu d'origine. passem… - danipiras77 : @AurysKitchen Pazienza 10,7 è poco,alcool pe me potemo fa pure 100????????????me piace un sacco bere - badanoalida22 : Perché ci vuole ottimismo anche con Elly Schlein - Zini_El_Jefe : @hakittemurt Bro ma non ha simulato, ha solo enfatizzato pe evidenzià la cosa, era comunque rosso. A me Mancini pia… -

... " Ho baciato donne, toccato donne, ma non mila vagina. Trovo che le donne siano bellissime, mi eccitano sessualmente, ma nell'atto non ce la faccio". La sua ossessione è,rimane, quella per ...... che però non riuscirebbe a portare fino in fondo: ' Ho baciato donne, ho toccato donne, ma non riesco ad andare oltre , non mila vagina. Però mi dispiace, perché le donne sono bellissimemi ...... lo abbiamo visto nei giorni scorsi,constatare affondamenti ... o, forse, per arrestare migrantiportarli a terrapoi ...(deliberatamente) lasciati nella condizione di 'clandestini' come...

Thailandia, il calendario con le papere gialle gonfiabili che non piace al Re RaiNews

Tra le tante cose, ha parlato anche della sfera intima, chiarendo la sua forte attrazione per gli uomini ma anche per le donne. Bianca Balti ... ma non riesco ad andare oltre, non mi piace la vagina.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...