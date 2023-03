Il Papa: “Un cristiano che non evangelizza non è un buon cristiano… è un poveraccio” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Città del Vaticano – “evangelizzare è sempre un servizio ecclesiale, mai solitario, mai isolato, mai individualistico”. E tutti i battezzati sono chiamati ad “evangelizzare” cioè a dare testimonianza. E “se una persona si dice evangelizzatore e non ha quell’atteggiamento, quel cuore di servitore, e si crede padrone, non è un evangelizzatore, no… è un poveraccio”. A dirlo è Papa Francesco, che questa mattina è tornato in piazza San Pietro per l’Udienza generale del mercoledì, svoltasi fino alla scorsa settimana nell’Aula Paolo VI. Il Pontefice, continuando il ciclo di catechesi sulla “passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente”, Bergoglio propone ai fedeli un focus sul Concilio Vaticano II e sull’evangelizzazione “come servizio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Città del Vaticano – “re è sempre un servizio ecclesiale, mai solitario, mai isolato, mai individualistico”. E tutti i battezzati sono chiamati ad “re” cioè a dare testimonianza. E “se una persona si dicetore e non ha quell’atteggiamento, quel cuore di servitore, e si crede padrone, non è untore, no… è un”. A dirlo èFrancesco, che questa mattina è tornato in piazza San Pietro per l’Udienza generale del mercoledì, svoltasi fino alla scorsa settimana nell’Aula Paolo VI. Il Pontefice, continuando il ciclo di catechesi sulla “passione per l’zione: lo zelo apostolico del credente”, Bergoglio propone ai fedeli un focus sul Concilio Vaticano II e sull’zione “come servizio ...

