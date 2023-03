Il nuovo contratto dell'era Stellantis usa il metodo Marchionne (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato rinnovato oggi il contratto dei lavoratori di Stellantis, CnhI, Ferrari e Iveco, quello voluto da Sergio Marchionne quando decise di uscire dal contatto nazionale. “È il più alto che sia stato raggiunto nell’industria” ha detto il segretario della Fim-Cisl Benaglia. Il rinnovo prevede 207 euro di aumenti mensili in due anni (+11 per cento), 600 euro una tantum, incremento dei premi del 30 per cento. I metalmeccanici riescono così a chiudere il contratto senza politica, senza Confindustria e senza la Fiom, che ruppe con Marchionne e da allora è fuori dal contratto specifico. L’accordo riguarda più di 70 mila lavoratori ed è il primo dell’era Stellantis, ma viene sminuito dalla Fiom-Cgil che parla “di accordo al minimo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato rinnovato oggi ildei lavoratori di, CnhI, Ferrari e Iveco, quello voluto da Sergioquando decise di uscire dal contatto nazionale. “È il più alto che sia stato raggiunto nell’industria” ha detto il segretarioa Fim-Cisl Benaglia. Il rinnovo prevede 207 euro di aumenti mensili in due anni (+11 per cento), 600 euro una tantum, incremento dei premi del 30 per cento. I metalmeccanici riescono così a chiudere ilsenza politica, senza Confindustria e senza la Fiom, che ruppe cone da allora è fuori dalspecifico. L’accordo riguarda più di 70 mila lavoratori ed è il primo’era, ma viene sminuito dalla Fiom-Cgil che parla “di accordo al minimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanoccoM : RT @StartMagNews: I dettagli sul nuovo contratto di lavoro in #Stellantis, #Iveco, #Cnhi e #Ferrari. E il commento della Fim-Cisl nell’inte… - sabrijouini83 : ????? UFFICIALE: Marvin #Zeegelaar è un nuovo giocatore dell'#Udinese. Il terzino olandese arriva da svincolato, co… - StartMagNews : I dettagli sul nuovo contratto di lavoro in #Stellantis, #Iveco, #Cnhi e #Ferrari. E il commento della Fim-Cisl nel… - IGNitalia : Microsoft ha offerto a Sony la possibilità di pubblicare tutti i giochi di #CallOfDuty al day one su #PSPlus per mi… - a_margiotta : RT @nunziapenelope: I Metalmeccanici chiudono il nuovo contratto #stellantis con un aumento salariale di circa 207 euro, pari all’ 11%: pra… -