Il noto comico italiano si sposa: l'emozionante proposta alla fidanzata (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il famoso comico italiano si sposa. A rendere pubblica la notizia delle nozze è stata la fidanzata, emozionatissima dalla proposta inaspettata. La donna ha condiviso su Instagram tutti gli scatti della fantastica proposta di matrimonio. I due erano uno più emozionato dell'altro. Gianluca Fubelli si sposa, la dolce proposta a Federica Camba Il famoso comico Gianluca Fubelli, conosciuto con il nome d'arte di "Scintilla", ha chiesto la mano della compagna Federica Camba. Gianluca ha scelto di compiere il grande gesto nella ...

