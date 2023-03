Il momento è arrivato, tutto è pronto per Tottenham-Milan (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il momento del verdetto è arrivato. Con il match di ritorno Tottenham-Milan, in programma per stasera alle 21, si deciderà ufficialmente chi - tra la compagine rossonera e gli Spurs - proseguirà il proprio cammino europeo verso i quarti della Champions League 2022/2023. Il Milan di Pioli, dal canto suo, arriva a Londra in un momento non semplicissimo sul fronte campionato, ma anche con un (importante) gol di vantaggio portato a casa in quel di San Siro nella sfida di andata: la formazione non è ancora stata confermata, ma parrebbe pressoché certo il tridente Olivier Giroud, Rafa Leao e Brahim Diaz. Non semplice sul versante inglese la situazione per Antonio Conte, che dovrà fare a meno - causa infortuni - di Lloris, Sessegnon, Bentancur e Bissouma; ma anche dello squalificato Dier. ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ildel verdetto è. Con il match di ritorno, in programma per stasera alle 21, si deciderà ufficialmente chi - tra la compagine rossonera e gli Spurs - proseguirà il proprio cammino europeo verso i quarti della Champions League 2022/2023. Ildi Pioli, dal canto suo, arriva a Londra in unnon semplicissimo sul fronte campionato, ma anche con un (importante) gol di vantaggio portato a casa in quel di San Siro nella sfida di andata: la formazione non è ancora stata confermata, ma parrebbe pressoché certo il tridente Olivier Giroud, Rafa Leao e Brahim Diaz. Non semplice sul versante inglese la situazione per Antonio Conte, che dovrà fare a meno - causa infortuni - di Lloris, Sessegnon, Bentancur e Bissouma; ma anche dello squalificato Dier. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emocivnes : RT @__itslawrence__: AIUTOOO. QUESTO MOMENTO È ARRIVATO. ?? La biondina ha iniziato a seguire il suo fidanzato ingegnere. #uominiedonne htt… - tondetondaa : è arrivato quel momento dell’anno in cui la mattina prima di andare a scuola scendo in cortile a dare il buongiorno… - AriannaCensi : ??????? Abbiamo fatto molto in questi anni, sia sul piano legislativo che su quello culturale. Ma non è ancora suffic… - grazia_nonna : @moonchi78468326 @CPanigaro @poIizia_postale Sarà ora di andare avanti nel momento in cui la gente smetterà di accu… - 0zen_ : È forse arrivato il momento di passare ad un profumo di Hermès per completare il passaggio alla dilfitudine!? -