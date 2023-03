Il Milan lascia il Meazza: studiato un modello. Stadio senza l’Inter? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Milan prosegue nel suo percorso dove punta a non rimanere al Meazza. La novità di giornata è che i rossoneri hanno visionato un possibile modello per il loro nuovo Stadio, che sembra sempre più destinato a non essere in coabitazione con l’Inter. Ne parla Sky Sport. VIA DA SAN SIRO – Il Milan vuole fare uno Stadio di proprietà, lascerà il Meazza e probabilmente anche la condivisione con l’Inter. Nel martedì appena concluso la società ha fatto una visita guidata dello Stadio del Tottenham, dove giocherà alle 21 di oggi contro la squadra di Antonio Conte nel ritorno degli ottavi di Champions League. Come raccolto da Peppe Di Stefano per Sky Sport l’obiettivo del Milan è avere un impianto moderno, sulla ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilprosegue nel suo percorso dove punta a non rimanere al. La novità di giornata è che i rossoneri hanno visionato un possibileper il loro nuovo, che sembra sempre più destinato a non essere in coabitazione con. Ne parla Sky Sport. VIA DA SAN SIRO – Ilvuole fare unodi proprietà, lascerà ile probabilmente anche la condivisione con. Nel martedì appena concluso la società ha fatto una visita guidata dellodel Tottenham, dove giocherà alle 21 di oggi contro la squadra di Antonio Conte nel ritorno degli ottavi di Champions League. Come raccolto da Peppe Di Stefano per Sky Sport l’obiettivo delè avere un impianto moderno, sulla ...

