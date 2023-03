Il Messaggero sul ko della Lazio: vinci a Napoli e poi muori subito dopo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Lazio ha perso 1-2 in casa contro l’Az Alkmaar nell’andata degli ottavi di Conference League. La squadra di Sarri non ha ripetuto l’exploit visto contro il Napoli al Maradona. Proprio alla prestazione contro il gruppo di Spalletti fa riferimento Il Messaggero, nel commentare la partita europea. “vinci a Napoli e poi muori subito dopo. Stavolta Sarri aveva ancora più ragione a temere il pericolo per la prima sconfitta interna in Europa dal suo sbarco. Le fatiche del Maradona sono un macigno, ma alla fine l’incubo è sempre lo stesso. La Lazio non sa gestire il vantaggio, viene rimontata dall’Az Alkmaar e finisce moribonda al tappeto. Bastano un paio di pause di troppo e il tasto torna off. I biancocelesti crollano fra primo e secondo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Laha perso 1-2 in casa contro l’Az Alkmaar nell’andata degli ottavi di Conference League. La squadra di Sarri non ha ripetuto l’exploit visto contro ilal Maradona. Proprio alla prestazione contro il gruppo di Spalletti fa riferimento Il, nel commentare la partita europea. “e poi. Stavolta Sarri aveva ancora più ragione a temere il pericolo per la prima sconfitta interna in Europa dal suo sbarco. Le fatiche del Maradona sono un macigno, ma alla fine l’incubo è sempre lo stesso. Lanon sa gestire il vantaggio, viene rimontata dall’Az Alkmaar e finisce moribonda al tappeto. Bastano un paio di pause di troppo e il tasto torna off. I biancocelesti crollano fra primo e secondo ...

