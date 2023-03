Il Marsiglia rischia il divieto di trasferimento per l’affare Pape Gueye (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’Olympique Marsiglia potrebbe essere squalificato per aver ingaggiato giocatori nelle prossime due finestre di mercato, secondo Sky Sportin attesa dell’esito del ricorso sul verdetto annunciato dalla Fifa oltre un anno fa. Nell’aprile 2020, il Watford ha annunciato di aver concordato la firma gratuita di Pape Gueye dalla squadra francese Le Havre per l’estate successiva, ed era stato firmato un pre-contratto che definiva il trasferimento della nazionale senegalese in Inghilterra. Ma il giocatore si è ritirato dall’accordo apparentemente all’undicesima ora e ha invece firmato per il ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’Olympiquepotrebbe essere squalificato per aver ingaggiato giocatori nelle prossime due finestre di mercato, secondo Sky Sportin attesa dell’esito del ricorso sul verdetto annunciato dalla Fifa oltre un anno fa. Nell’aprile 2020, il Watford ha annunciato di aver concordato la firma gratuita didalla squadra francese Le Havre per l’estate successiva, ed era stato firmato un pre-contratto che definiva ildella nazionale senegalese in Inghilterra. Ma il giocatore si è ritirato dall’accordo apparentemente all’undicesima ora e ha invece firmato per il ...

