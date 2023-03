Il «maccartismo isterico» Usa spinge la Cina verso la Russia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Altro che diplomazia dei lupi guerrieri, il riferimento corretto è Balla coi lupi. Laè dotata di una diplomazia «gentile e di buona volontà, ma quando i lupi bloccano first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OttobreInfo : RT @CCKKI: ???? #Xi critica il 'contenimento e accerchiamento' della Cina da parte degli #US, il ministero degli Esteri denuncia il '#neo-#ma… - CCKKI : ???? #Xi critica il 'contenimento e accerchiamento' della Cina da parte degli #US, il ministero degli Esteri denuncia… -

Qin ha accusato il presidente americano Joe Biden di voler "contenere e sopprimere la Cina a tutti i costi attraverso un neo -", "una versione della Nato in Asia" e "una ricerca ...Stanley lo suona in modo, quasi sciamanico, ribellandosi alle regole che costringono a una ..."solo le notizie buone" Davvero se rompessimo quel tamburo saremmo bestiali Daldei ...Qin ha accusato il presidente americano Joe Biden di voler "contenere e sopprimere la Cina a tutti i costi attraverso un neo -", "una versione della Nato in Asia" e "una ricerca ...

Notizie dal mondo oggi: Cina vs Usa Limes

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...