Il lieto annuncio di Lucia Azzolina, l'ex ministra sceglie i social per parlare del suo privato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le ultime dichiarazioni forti di Lucia Azzolina, ex ministro pentastellato dell'Istruzione pubblica, risalivano ai mesi della campagna elettorale. "Sapere di non poter far parte di un governo con Fratelli d'Italia mi rasserena molto. Giorgia Meloni, evidentemente, vive un'ossessione permanente parlando di me. Lei era ministro della Gioventù quando furono tagliati 8 miliardi di euro alla scuola, noi ne abbiamo investiti 10 e altri 30 arriveranno col Pnrr", aveva detto durante la campagna elettorale che ha visto trionfare Giorgia Meloni. Poi un lungo periodo di silenzio, fino a qualche ora fa. Si perché è stata la stessa ex ministra ad annunciare la novità con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook dedicato alla sua cagnolina: "Mirtilla è arrivata nei nostri cuori a giugno 2022, è una cagnolina affettuosissima ed è un membro a ...

