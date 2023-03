“IL GUSTO DELLA SALUTE”: A tutta birra…se sai cosa bevi (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Se assunta con moderazione e in assenza di stati patologici, è una bevanda GUSTOsa, energetica e perfino salutare, classicamente costituita da acqua, cereali, luppolo e lievito: sarà la birra l’argomento DELLA prossima puntata de “Il GUSTO DELLA SALUTE”, il programma scientifico online curato dall’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione umana presso l’Università LUM di Bari, in collaborazione con ADNkronos. L’orzo è il cereale più usato per produrre la birra DELLA quale, tuttavia, esistono molteplici varietà realizzate con altre tipologie di granaglie o pseudocereali come, ad esempio, il grano, il mais, il riso e perfino la quinoa. Ma cos’è realmente la birra? Le prime testimonianze nella storia DELLA preparazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Se assunta con moderazione e in assenza di stati patologici, è una bevandasa, energetica e perfino salutare, classicamente costituita da acqua, cereali, luppolo e lievito: sarà la birra l’argomentoprossima puntata de “Il”, il programma scientifico online curato dall’immunologo Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione umana presso l’Università LUM di Bari, in collaborazione con ADNkronos. L’orzo è il cereale più usato per produrre la birraquale,via, esistono molteplici varietà realizzate con altre tipologie di granaglie o pseudocereali come, ad esempio, il grano, il mais, il riso e perfino la quinoa. Ma cos’è realmente la birra? Le prime testimonianze nella storiapreparazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il ministro degli esteri russo Lavrov a Nuova Delhi parla della «guerra contro la Russia» e il pubblico in sala rid… - DSantanche : Ristorazione e ospitalità sono due facce della stessa medaglia, per questo è importante favorire la nascita di sine… - err4_r : RT @dottorpax: Ho questa storiella che voglio raccontarvi perché la trovo emblematica. Premetto che il protagonista della storia ha fatto b… - Auri______90 : RT @marysole77: @J0j0j01010 Come mai durante il mese di permanenza di #ivana i ricordi erano sopiti? Era troppo di cattivo gusto la clip co… - apsassano : RT @dottorpax: Ho questa storiella che voglio raccontarvi perché la trovo emblematica. Premetto che il protagonista della storia ha fatto b… -