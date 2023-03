Il gol e l’esultanza | Kerkez sulle orme di Theo Hernandez

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : Bello il gol di Mancini ??...ma l'esultanza di @tammyabraham? ?????? - shehapelesawy1 : RT @SerieA: Bello il gol di Mancini ??...ma l'esultanza di @tammyabraham? ?????? - _amatisempre22 : RT @SerieA: Bello il gol di Mancini ??...ma l'esultanza di @tammyabraham? ?????? - teppph : RT @SerieA: Bello il gol di Mancini ??...ma l'esultanza di @tammyabraham? ?????? - LorenzoFracassa : RT @SerieA: Bello il gol di Mancini ??...ma l'esultanza di @tammyabraham? ?????? -

Dopo illo stesso giocatore è andato ad esultare alla Simeone ... poi in aria è stato abbattuto e'arbitro'ha ravvisato e ... Dopodiché si parla di un'alla Simeone,cosa assolutamente non ......Victor Osimhen Prima'Atalanta, poi si penserà all'Eintracht. È la filosofia di Luciano Spalletti alla vigilia del doppio confronto a cui è atteso il Napoli tra campionato e Champions.Commenta per primo Unalla Theo Hernandez per esultare alla Theo Hernandez. Kerkez è ... Kerkez è'uomo - copertina della vittoria ... e ora lo imita anche nell'