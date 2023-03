Il Giappone ha distrutto il razzo che aveva appena lanciato. Lo sviluppo è costato 1,5 miliardi di dollari (Di mercoledì 8 marzo 2023) H3 è la prima nuova generazione di razzi Giapponesi in 22 anni. Eppure, un problema al motore del secondo stadio ha reso impossibile completare la missione inaugurale.... Leggi su dday (Di mercoledì 8 marzo 2023) H3 è la prima nuova generazione di razzisi in 22 anni. Eppure, un problema al motore del secondo stadio ha reso impossibile completare la missione inaugurale....

