Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Il gesto di Dybala a Mourinho sul finale di Roma-Juve, che tensione in panchina! - sportli26181512 : Il gesto di #Dybala a #Mourinho sul finale di #Roma-Juve, che tensione in panchina!: Le telecamere a bordocampo han… - Profilo3Marco : RT @CorSport: ?? #Dybala dimentica la #Juventus ?? Il suo gesto in panchina non passa inosservato! ?? Avete visto? - tiramolla2005 : @DocRiserva Come sticazzi? Ti pare un gesto sportivo da parte di Dybala? - infoitsport : Pogba Dybala: quel gesto non è passato inosservato dopo Roma Juve -

Le telecamere di Dazn a bordocampo hanno infatti ripreso gli ultimi secondi del match dell'Olimpico con il grande exche ad un certo punto tocca le ginocchia di Mourinho (incollato in panchina)...L'esultanza di Paulodopo la vittoria della Roma sulla Juventus non è passata inosservata. L'argentino, grande ex ... Unche molti tifosi bianconeri non hanno apprezzato. Proprio per questo, ...Un addio non voluto dal calciatore Questodinei confronti della Juventus sottolinea ancora una volta come il calciatore sia rimasto legato alla squadra bianconera e ai suoi tifosi. D'...

Dybala, altro che ex: il gesto in panchina dopo la vittoria contro la Juve Corriere dello Sport

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – L’esultanza di Paulo Dybala dopo la vittoria della Roma sulla Juventus non è passata inosservata. L’argentino, grande ex della partita ed osservato speciale, è rimasto in ...Brutta sconfitta per la Juventus, in casa della Roma, in una partita che sancisce in maniera ormai definitiva l’impossibilità per i bianconeri di rientrare in corsa per il quarto posto a meno di un in ...