Il fisico Carlo Rovelli presenta il suo libro ‘Buchi bianchi’ | dove parla dei misteri del cosmo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rog_2 : RT @Agenzia_Italia: Il fisico Carlo Rovelli alla presentazione del suo ultimo libro ha spiegato che 'teorizzare l'esistenza dei buchi bianc… - Agenzia_Italia : Il fisico Carlo Rovelli alla presentazione del suo ultimo libro ha spiegato che 'teorizzare l'esistenza dei buchi b… - fabiofr : RT @carlorovelli: Buchi bianchi in una pillola (e la musica è fantastica! ??) - adelphiedizioni : RT @masterx_iulm: “In quale modo ti avvicini a Dio?”. Una domanda che ha spiazzato il fisico Carlo Rovelli, come ha raccontato alla present… - stedn3 : RT @adelphiedizioni: «Arriviamo al bordo dell’orizzonte di un buco nero, scendiamo giù nel fondo dove spazio e tempo si sciolgono. Lo attra… -

L'autore è unitaliano, uno dei maggiori esperti della teoria della relatività e autore di numerosi libri divulgativi di scienze, il professorRovelli, 66enne veronese responsabile dell'...Rispondendo a una domanda dell'AGI alla presentazione romana del suo libro edito da Adelphi, ilRovelli spiega poi che tale teoria ha 'due fondamentali applicazioni: una riguarda lo ...... da Mario Draghi aAzeglio Ciampi, daMaria Martini a Mario Soldati, da Mario Monti a ...patrimonio è stato valorizzato con diversi progetti e collaborazioni come il documentario sul...

Carlo Rovelli: età, moglie, figli, curriculum e biografia del fisico Tag24

Il fisico Carlo Rovelli pubblica per Adelphi un libro in cui spiega la sua ipotesi per cui un buco nero nato da una stella che collassa per un rimbalzo quantistico diventa un buco bianco grande come u ...Specializzazione. Alta qualificazione, competenze tecniche e Stem sono le caratteristiche ricercate dalle aziende per la trasformazione digitale ...