Il discorso di Mattarella per l’8 marzo | «L’Italia farà di tutto per le donne afgane e iraniane» – Il video

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel Palazzo del Quirinale, si sono concluse le celebrazioni per la Giornata internazionale della donna. Vi hanno preso parte il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra e diversi rappresentanti del governo e del parlamento. L’intervento finale è spettato al capo dello Stato, Sergio. «La strada per il raggiungimento di una parità effettiva è ancora lunga e difficile», ha esordito il presidente. «Ma vi si aggiunge la certezza che questa strada va percorsa con il massimo di determinazione. Perché dalla condizione generale della donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società. Non può esservi vera libertà se non è condivisa dallee dagli ...

La strada per la parità di genere "è ancora lunga e difficile", ha detto il capo dello stato. Nel suo discorso i riferimenti ad Iran, Afghanistan e Ucraina: "L'Italia farà di tutto per sostenere le do ...8 marzo, Mattarella: " Da condizione della donna dipende futuro della società. Ecco cosa ha detto il capo dello Stato.