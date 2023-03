Il discorso agli ateniesi di Pericle è il manifesto ideale per il partito di Renzi e Calenda (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ringalluzziti per la vittoria di Elly Schlein nel Congresso del partito democratico – Carlo Calenda e Matteo Renzi – a quanto loro stessi dicono – sono intenzionati ad accorciare i tempi per la costituzione di un Polo liberaldemocratico e riformista che non pedali più su due ruote ma su di una sola e magari carichi nel sidecar anche +Europa.col suo nuovo gruppo dirigente e (perché no?) anche Base Lavoro di Marco Bentivogli, un leader di grandi qualità che è alla ricerca di un ruolo sulla scena politica e sociale. A occhio, i problemi più complicati da risolvere riguardano gli organigrammi e le regole della vita interna. Per quanto riguarda il programma è eccellente quello presentato agli elettori nell’ultima consultazione e non è affatto superato, perché rimane sul pezzo per quanto riguarda i principali dossier e ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ringalluzziti per la vittoria di Elly Schlein nel Congresso deldemocratico – Carloe Matteo– a quanto loro stessi dicono – sono intenzionati ad accorciare i tempi per la costituzione di un Polo liberaldemocratico e riformista che non pedali più su due ruote ma su di una sola e magari carichi nel sidecar anche +Europa.col suo nuovo gruppo dirigente e (perché no?) anche Base Lavoro di Marco Bentivogli, un leader di grandi qualità che è alla ricerca di un ruolo sulla scena politica e sociale. A occhio, i problemi più complicati da risolvere riguardano gli organigrammi e le regole della vita interna. Per quanto riguarda il programma è eccellente quello presentatoelettori nell’ultima consultazione e non è affatto superato, perché rimane sul pezzo per quanto riguarda i principali dossier e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AuriCascio : RT @JohannesBuckler: 10 ottobre 1928 – Discorso di Mussolini ai 70 direttori dei giornali. “Non servono il regime coloro i quali non tengo… - Sulserio1 : RT @JohannesBuckler: 10 ottobre 1928 – Discorso di Mussolini ai 70 direttori dei giornali. “Non servono il regime coloro i quali non tengo… - rk70534 : RT @JohannesBuckler: 10 ottobre 1928 – Discorso di Mussolini ai 70 direttori dei giornali. “Non servono il regime coloro i quali non tengo… - guyfawkes2_0 : @Vige44598359 Il mio discorso non era diretto a loro… ma agli ascoltatori - IamCarmen93_ : @AntoniettaRola2 Si ma sono più in gruppo durante il giorno, non ci trovo nulla di male ovviamente per me è normali… -