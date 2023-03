Il dipendente può rifiutare una prestazione? Sì, se il datore di lavoro è inadempiente. Ecco i casi (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Domenico Tambasco* E’ legittimo il rifiuto della prestazione lavorativa da parte del dipendente nel caso di inadempimento del datore di lavoro? Questa domanda, ricorrente nella prassi giudiziaria, ha una risposta articolata. Partiamo da un punto fermo costituito dal principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana: il rifiuto della prestazione lavorativa del dipendente a fronte dell’inadempimento del datore di lavoro (definito anche “eccezione di inadempimento”) deve essere proporzionato e conforme a buona fede (tra le ultime Cass. civ., sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14138). In concreto, il rifiuto del lavoratore o della lavoratrice di svolgere la prestazione è proporzionato e conforme a buona fede quando, a seguito di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) di Domenico Tambasco* E’ legittimo il rifiuto dellalavorativa da parte delnel caso di inadempimento deldi? Questa domanda, ricorrente nella prassi giudiziaria, ha una risposta articolata. Partiamo da un punto fermo costituito dal principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana: il rifiuto dellalavorativa dela fronte dell’inadempimento deldi(definito anche “eccezione di inadempimento”) deve essere proporzionato e conforme a buona fede (tra le ultime Cass. civ., sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14138). In concreto, il rifiuto del lavoratore o della lavoratrice di svolgere laè proporzionato e conforme a buona fede quando, a seguito di una ...

