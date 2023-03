Il cucchiaio di Vlahovic: la sfida ai rigori con Pinsoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Che intervista straordinaria quella di Wojciech Szczesny al canale YouTube della magnifica Juventus! Una chiacchierata alla quale gli appassionati e i tifosi bianconeri non possono assolutamente rinunciare. Il portiere polacco, una vera e propria bandiera della Vecchia Signora, ha recentemente raggiunto quota 200 presenze con questa indimenticabile maglia, cifra che parla da sola del suo immenso valore e della sua grande esperienza. Nel corso del simpatico quiz, Szczesny ha esordito sulle principali tappe della sua avventura in bianconero, scendendo nei dettagli delle partite più importanti e, naturalmente, degli indimenticabili rigori che ha dovuto affrontare. La perla più pregevole del quiz è stata quella volta in cui Szczesny ha ricordato, un po’ impietosamente, il famoso cucchiaio subito da Vlahovic, un attaccante serbo che ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Che intervista straordinaria quella di Wojciech Szczesny al canale YouTube della magnifica Juventus! Una chiacchierata alla quale gli appassionati e i tifosi bianconeri non possono assolutamente rinunciare. Il portiere polacco, una vera e propria bandiera della Vecchia Signora, ha recentemente raggiunto quota 200 presenze con questa indimenticabile maglia, cifra che parla da sola del suo immenso valore e della sua grande esperienza. Nel corso del simpatico quiz, Szczesny ha esordito sulle principali tappe della sua avventura in bianconero, scendendo nei dettagli delle partite più importanti e, naturalmente, degli indimenticabiliche ha dovuto affrontare. La perla più pregevole del quiz è stata quella volta in cui Szczesny ha ricordato, un po’ impietosamente, il famososubito da, un attaccante serbo che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... V3CN4BUS : RT @chiccochiesa: Tek e il cucchiaio di Vlahovic in Fiorentina- Juventus : “questo è il momento in cui non avremmo dovuto prendere Dusan Vl… - mari8___ : RT @chiccochiesa: Tek e il cucchiaio di Vlahovic in Fiorentina- Juventus : “questo è il momento in cui non avremmo dovuto prendere Dusan Vl… - martyisnt96 : RT @chiccochiesa: Tek e il cucchiaio di Vlahovic in Fiorentina- Juventus : “questo è il momento in cui non avremmo dovuto prendere Dusan Vl… - antoniusromano : RT @chiccochiesa: Tek e il cucchiaio di Vlahovic in Fiorentina- Juventus : “questo è il momento in cui non avremmo dovuto prendere Dusan Vl… - robertaclaudio8 : RT @chiccochiesa: Tek e il cucchiaio di Vlahovic in Fiorentina- Juventus : “questo è il momento in cui non avremmo dovuto prendere Dusan Vl… -