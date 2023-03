Il Consiglio dei ministri si può non fare a Roma? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando pensiamo al Consiglio dei ministri ci viene subito in mente Palazzo Chigi, nella grande piazza al centro di Roma, con la colonna dedicata a Marco Aurelio per celebrare le vittorie nelle Guerre Marcomanniche. Ma allora come è possibile che giovedì il prossimo Consiglio dei ministri si terrà nella sala comunale di Cutro? In verità nessuna legge o decreto impone che il Consiglio si tenga a Palazzo Chigi e nemmeno che si tenga a Roma. Anzi nella storia della Repubblica italiana è soltanto dal 1961 che il governo ha sede a Palazzo Chigi, perché fino al 1961 il presidente del Consiglio era al Viminale, insieme al ministro dell’Interno. E fu proprio dal Viminale che Alcide De Gasperi proclamò la Repubblica nel giugno 1946. Peraltro, negli anni della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Quando pensiamo aldeici viene subito in mente Palazzo Chigi, nella grande piazza al centro di, con la colonna dedicata a Marco Aurelio per celebrare le vittorie nelle Guerre Marcomanniche. Ma allora come è possibile che giovedì il prossimodeisi terrà nella sala comunale di Cutro? In verità nessuna legge o decreto impone che ilsi tenga a Palazzo Chigi e nemmeno che si tenga a. Anzi nella storia della Repubblica italiana è soltanto dal 1961 che il governo ha sede a Palazzo Chigi, perché fino al 1961 il presidente delera al Viminale, insieme al ministro dell’Interno. E fu proprio dal Viminale che Alcide De Gasperi proclamò la Repubblica nel giugno 1946. Peraltro, negli anni della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - GiorgiaMeloni : Per questo motivo, nel Consiglio dei ministri di giovedì e nel prossimo Consiglio europeo, il Governo italiano cont… - ultimora_pol : Matteo #Salvini annuncia: 'La prossima settimana in Consiglio dei Ministri anche il decreto acqua.' @ultimora_pol - Nicolet29958472 : RT @OrtigiaP: IL CONSIGLIO D'EUROPA SI PRONUNCIA PER LA NON OBBLIGATORIETA' DEI VACCINI. sempre consenso informato ma realmente.. nessuno… - ritaperazzini : @elio_vito Fossi in loro domani a Cutro il consiglio dei ministri non lo farei. #Vergogna -