Il Concorso è ispirato a una storia vera?

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi, Giornata Internazionale della Donna, Rai 1 trasmetterà in prima serata “Il” (“Misbehaviour”), film del 2020 con protagonista Keira Knightley (spesso protagonista di film storici e in costume, ma che interpreta donne forti e indipendenti e che spesso ha espresso le sue idee femministe). La pellicola è ispirata ad una? Vogliamo svelarvelo in questo articolo, ma prima vi raccontiamo la trama. Il: trama Siamo a Londra nel 1970. Si sta tenendo Miss Mondo (XX edizione), ma come avviene oggi con le organizzazioni e le singole femministe, le quali si oppongono al concetto di “donna – oggetto” che sta dietro a queste manifestazioni, il Movimento britannico di Liberazione della Donna (“Women’s Liberation Movement”) boicotta la finale dell’evento. Sally Alexander (Keira Knightley) è tra lei ...

Il concorso: la storia che ha ispirato il film con Keira Knightley CiakClub

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, su Rai 1 va in onda Il Concorso, film con Keira Knightley ispirato a fatti realmente accaduti nel 1970.