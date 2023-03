Il comunicato sui portachiavi distribuiti per tracciare le persone è falso (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 7 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un presunto comunicato di Ascom, organizzazione sindacale collegata a Confcommercio, che mette in guardia dalla distribuzione di alcuni portachiavi per auto «offerti gratuitamente presso i parcheggi o i distributori di carburante» e contenenti «un microchip».Secondo la presunta comunicazione dell’associazione sindcale, grazie a tale tecnologia alcuni malintenzionati «vi seguono fino a casa e vengono a conoscenza dei vostri movimenti per effettuare rapine e furti». Il comunicato si conclude spiegando che «secondo la Polizia si tratta di bande di rumeni» e invitando i lettori a diffondere tale informazione. La fonte di queste informazioni sarebbe una generica «Questura» Si tratta di una notizia falsa. Il falso comunicato di Ascom circola almeno dal ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 7 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un presuntodi Ascom, organizzazione sindacale collegata a Confcommercio, che mette in guardia dalla distribuzione di alcuniper auto «offerti gratuitamente presso i parcheggi o i distributori di carburante» e contenenti «un microchip».Secondo la presunta comunicazione dell’associazione sindcale, grazie a tale tecnologia alcuni malintenzionati «vi seguono fino a casa e vengono a conoscenza dei vostri movimenti per effettuare rapine e furti». Ilsi conclude spiegando che «secondo la Polizia si tratta di bande di rumeni» e invitando i lettori a diffondere tale informazione. La fonte di queste informazioni sarebbe una generica «Questura» Si tratta di una notizia falsa. Ildi Ascom circola almeno dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... himeralive : Ogni tanto una bufala che si fa strada e spopola fra gli schermi del telefoni diventa una catena infinita. Quella a… - pippo_217 : Sempre più senza parole, sempre più distaccato dalla partecipazione, sempre più incazzato con i farabutti che ci us… - francescomila18 : RT @CgilFirenze: #Valditara attacca prèside fiorentina. “Inaccettabili le parole del ministro. Urge mobilitazione straordinaria”: il comuni… - _aquariusign : mi hanno appena comunicato che a fine marzo ho un esame. sto già studiando tante di quelle canzoni per 3 concerti d… - ComuneEmpoli : #mercati #commercio #empoli ?? Mercati straordinari e non solo, ecco il calendario per il 2023 Primo appuntamento,… -