Il Cile annuncia un corridoio biologico per proteggere i cervi

(Adnkronos) - Il Cile ha lanciato un programma per proteggere l'huemul, un cervo meridionale a rischio di estinzione, creando un corridoio biologico che comprende un'area recentemente donata dalla famiglia del defunto filantropo e fondatore...

