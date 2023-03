Il caso Cospito arriva alla Consulta: l’udienza sulla “strage politica” fissata per il 18 aprile (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stata fissata per il 18 aprile l’udienza della Corte Costituzionale sul caso di Alfredo Cospito. La Consulta è chiamata a esprimersi sulla possibilità di attribuire attenuanti all’anarchico rispetto al reato di strage politica in relazione all’attentato alla caserma dei Carabinieri di Fossano, nel cuneese, messo in atto nel 2006. Gli atti sono stati trasmessi alla Consulta dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino, che in attesa di una risposta ha sospeso il processo. La questione di legittimità sul caso Cospito La questione di legittimità era stata sollevata dalla difesa dell’anarchico, in opposizione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stataper il 18della Corte Costituzionale suldi Alfredo. Laè chiamata a esprimersipossibilità di attribuire attenuanti all’anarchico rispetto al reato diin relazione all’attentatocaserma dei Carabinieri di Fossano, nel cuneese, messo in atto nel 2006. Gli atti sono stati trasmessiCorte d’Assise d’Appello di Torino, che in attesa di una risposta ha sospeso il processo. La questione di legittimità sulLa questione di legittimità era stata sollevata ddifesa dell’anarchico, in opposizione ...

